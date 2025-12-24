¡Modificó su apariencia para no ser descubierto! Capturan al hombre que quitó la vida a su hijastra

Tras una intensa búsqueda que se extendió por casi dos años, efectivos de la División Homicidios del barrio porteño de Barracas aprehendieron a Enrique Hugo Saavedra de 49 años.

El sujeto era intensamente buscado por el femicidio de su hijastra, y el intento de asesinato de su pareja, en un violento episodio ocurrido en octubre de 2023 en la localidad de Ingeniero Allan, de Florencio Varela, Argentina.

La captura se concretó luego de una investigación, el sujeto se ocultaba en el Barrio Zavaleta, donde intentaba pasar desapercibido moviéndose entre comedores comunitarios y centros vecinales.

Para evitar ser reconocido, el imputado había modificado radicalmente su apariencia física. Sin embargo, las tareas de inteligencia permitieron su localización y posterior traslado ante la justicia.

El Ministerio de Seguridad de la Nación ofrecía una recompensa de 5 millones de pesos argentinos por su captura. La joven Yanet Saavedra, de 19 años, fue hallada sin signos vitales con múltiples heridas de arma blanca en la zona del cuello.

Edith Nancy Roldán Madre de la joven y pareja del agresor, presentaba cortes de gravedad en el abdomen y el rostro, logrando sobrevivir tras ser hospitalizada.

