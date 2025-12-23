Micros y trufis a Cotoca suben el pasaje y generan malestar en la población

El incremento del precio del pasaje en la ruta Santa Cruz - Cotoca ha generado malestar entre los usuarios, quienes denuncian que el nuevo costo afecta directamente su economía familiar.

Según reportes, la tarifa en los trufis pasó de 5 a 8 bolivianos, mientras que los micros que anteriormente cobraban 4 bolivianos ahora exigen 6 bolivianos.

El aumento del pasaje ocurre en un contexto delicado, ya que durante esta jornada se registró el fallecimiento de una persona tras una discusión relacionada con el costo del transporte público, lo que evidencia la tensión que genera la situación.

En la parada de Cotoca los ciudadanos expresaron su preocupación, especialmente para quienes deben trasladarse diariamente hacia la ciudad de Santa Cruz.

Los vecinos piden a las autoridades competentes una regulación que evite incrementos excesivos y permita un acceso justo al transporte público.

