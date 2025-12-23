TEMAS DE HOY:
Policial

Accidente fatal: Un adulto mayor fallece tras caer a un canal de drenaje en Santa Cruz

Testigos denunciaron que la falta de baranda en un puente peatonal habría provocado el accidente fatal en la capital cruceña.

Ximena Rodriguez

23/12/2025 19:38

23/12/2025 19:38

Un adulto mayor perdió la vida este martes tras caer a un canal de drenaje en el cuarto anillo de la avenida Mutualista, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. De acuerdo con reportes preliminares, la víctima habría tenido discapacidad visual y no logró advertir el peligro al descender del transporte público.

Según testigos, la ausencia de una baranda de seguridad en el puente peatonal fue determinante para el fatal desenlace. “El señor de la tercera edad pisó mal en este puente que está sin la baranda; pedimos a las autoridades corregir esto porque cualquiera se puede caer, hasta un niño”, denunció una mujer que presenció el accidente.

 

Efectivos de la Policía llegaron al lugar para iniciar las investigaciones y tomaron la declaración del conductor del micro en el que se trasladaba la víctima.

Mientras tanto, vecinos de la zona exigen la reposición inmediata de la infraestructura y una intervención municipal urgente para garantizar la seguridad de los transeúntes y evitar que la falta de mantenimiento cobre más vidas.

 

