¡Atención conductores! Reportan dos puntos de bloqueo en carreteras de Oruro

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) reportó este martes dos puntos de bloqueo por demandas sociales en el departamento de Oruro.

El primer punto está ubicado en el Cruce Huanuni, en el sector Realenga, durante la construcción de la Doble Vía Oruro – Challapata, tramo I; el segundo, en el Puente Español, sector Vito, en la carretera Oruro – Pisiga, según reportó la Agencia Boliviana de Información (ABI).

La Federación de Transporte Libre de Oruro cumple la medida de presión que reclama a las autoridades nuevos proyectos y obras para presentar al departamento.

“Hoy nos sentimos muy decepcionados de las autoridades; pedimos la conclusión inmediata de esa carretera Oruro – Challapata”, detalló, entre algunas de sus demandas, el secretario de Conflictos, Pablo Callata, al medio Alerta Vecinos.

Callata indicó que la medida de presión fue anunciada desde el pasado viernes. Agregó que, si las autoridades brindan una solución a su pliego petitorio, podrían levantar el bloqueo.

Desde la ABC pidieron a la población circular con precaución y recomendaron consultar el estado de acceso a las vías mediante su página web de “Transitabilidad” o realizar sus consultas al número de WhatsApp 71219232.

