Discusión por el pasaje en un micro termina con la muerte de un adulto mayor en Santa Cruz

Una discusión por el precio del pasaje terminó en tragedia la tarde de este martes en la carretera Virgen de Cotoca, cuando un adulto mayor falleció a bordo de un micro que se dirigía a Cotoca, en el departamento de Santa Cruz.

De acuerdo con el relato preliminar, el conflicto comenzó cuando el conductor exigió el pago completo de Bs 6, mientras que el pasajero solo había cancelado Bs 4. Ante la negativa del hombre y la insistencia del chofer para que descendiera del vehículo, el adulto mayor sufrió una descompensación repentina.

Testigos presenciales indicaron que el estrés generado por la discusión habría provocado el colapso físico del pasajero en cuestión de segundos. De manera preliminar, se presume que la causa del deceso fue un paro cardiorrespiratorio, extremo que deberá ser confirmado por el examen forense.

Tras constatarse el fallecimiento, efectivos policiales procedieron a la aprehensión preventiva del conductor del micro. El chofer fue trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), en la zona de Pampa de la Isla.

El conductor permanece en celdas policiales a la espera de su declaración informativa. Se prevé que una autoridad jurisdiccional defina su situación legal en las próximas horas, una vez se conozcan los resultados oficiales de la autopsia.

