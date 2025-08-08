Aprehenden a dos hermanos tras intentar obligar a ingerir pastillas abortivas y asesinar a una joven de 23 años

Un hecho consternado se suscitó en la localidad de Yaracuy en Venezuela, donde Genesis Medina, una joven de 23 años, murió tras negarse a ingerir pastillas abortivas.

La Policía, y autoridades determinaron que Génesis, fue asesinada luego de resistirse a ingerir unas pastillas abortivas que le habrían sido suministradas por su pareja sentimental. Los sujetos fueron identificados como George Rangel y Keiwart Rangel, señalados como los responsables del feminicidio.

Ambos hermanos ya fueron aprehendidos y están bajo custodia policial, para ser formalmente presentados ante la justicia.

De acuerdo con las primeras investigaciones, la joven fue citada por uno de los detenidos que era su pareja y trasladada hasta una finca en el sector Los Samanes, en el municipio San Felipe. En el lugar junto a su hermano, intentaron forzarla a interrumpir el embarazo. Al negarse, fue sometida, amordazada y posteriormente asesinada.

Mira la programación en Red Uno Play