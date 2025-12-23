Reprograman declaración de la directora de la ANH, Margot Ayala, por caso YPFB Logística

La directora de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Margot Ayala, fue citada por el Ministerio Público para prestar declaración en calidad de testigo este viernes, cerca de las 10:00, en el marco de una investigación iniciada a denuncia de YPFB Logística.

La información fue confirmada por el fiscal departamental de La Paz, Carlos Torrez, quien explicó que la audiencia inicialmente prevista fue reprogramada, luego de que la funcionaria presentara un memorial solicitando el cambio de fecha y lugar.

“Ha presentado un memorial solicitando la suspensión, es así que por informe del señor fiscal de materia se ha podido establecer que se ha reprogramado y se ha emitido una colaboración a la Fiscalía Departamental de Santa Cruz para que preste sus declaraciones. La Fiscalía Departamental de Santa Cruz es la que va a convocar a esta funcionaria de la ANH para que preste su declaración en calidad de testigo”, precisó Torrez en rueda de prensa.

Según se informó, Ayala argumentó que no podía trasladarse a la ciudad de La Paz para cumplir con la citación debido a que se encuentra desempeñando funciones institucionales en Santa Cruz, motivo por el cual se dispuso que su declaración se realice en ese departamento.

El fiscal señaló además que, en función al contenido de su declaración, el Ministerio Público evaluará su situación jurídica dentro del proceso investigativo.

La investigación en el caso YPFB Logística se centra en presuntas irregularidades en la cadena de distribución, transporte y control de combustibles, así como en el cumplimiento de los procedimientos de fiscalización y regulación del sector de hidrocarburos. En ese marco, la ANH es una de las instituciones clave, debido a su rol de ente regulador y fiscalizador de las actividades relacionadas con hidrocarburos en el país.

