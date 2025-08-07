TEMAS DE HOY:
Internacional

Fiesta termina en tragedia: hombre mató a su hermana en pleno agasajo de cumpleaños

“Se arrimó donde ella, le dijo ‘feliz cumpleaños, hermanita’ y ahí fue donde le dio la puñalada”, dijo en medio de lágrimas el hijo de la mujer que falleció en pleno cumpleaños.

Red Uno de Bolivia

07/08/2025 18:15

Foto: Infobae
Colombia

Un terrible hecho se suscitó en el municipio de Itagüí, al sur del Valle de Aburrá en Colombia, donde una mujer perdió la vida a manos de su hermano, en plena fiesta de cumpleaños.

El hecho se habría producido debido a que la mujer no quería rebajar el volumen de la música que estaba sonando, el hermano no aguantó y terminó atacándola violentamente con un arma punzocortante hasta quitarle la vida.

El agresor fue identificado como Héctor Jaime López, que se entregó a las autoridades tras el ataque mortal contra su hermana, María Elena López Abonce.

Testigos relataron que el atacante, de 65 años, le pidió a su familiar, de 56 años, que le bajara a la música, pero ella se negó, por lo que él no dudó en dirigirse a la cocina para tomar un cuchillo y atacarla.

Por su parte el hijo de la víctima también relató los hechos ante la Policía, y pidió que se castigue con la mayor pena al sujeto agresor, los familiares que estaban presentes en el agasajo quedaron consternados.

 

