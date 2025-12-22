Un impactante video registra el momento exacto en que una pareja pierde la vida mientras grababa a su hijo, quien había bajado del vehículo para orinar a un costado de la carretera.

Las víctimas fueron identificadas como Diego Suárez y Lina Díaz, quienes murieron tras un grave siniestro vial ocurrido en la vía Buga–Buenaventura, en Colombia.

La tragedia se registró el viernes 19 de diciembre, cuando la familia viajaba rumbo al mar y se encontraba detenida momentáneamente debido a una necesidad fisiológica del menor, identificado como Julio.

Según las imágenes captadas por cámaras de seguridad y el propio celular de la pareja, mientras los padres grababan a su hijo, un camión de carga impactó violentamente el vehículo familiar, provocando una colisión múltiple.

“Chao, Julio”: segundos antes de morir

Instantes antes del impacto, se escucha a Diego y Lina despedirse del niño con una frase que hoy estremece: “Chao, Julio”.

El video, difundido por la cuenta de X Colombia Oscura, muestra segundo a segundo cómo el automóvil es embestido con extrema fuerza. En las imágenes también se oyen los gritos desesperados del otro hijo de la pareja, quien logró bajar del vehículo a tiempo y se salvó de milagro.

Tanto Julio como su hermano sobrevivieron al accidente, mientras que sus padres perdieron la vida en el acto, dejando una tragedia que ha generado conmoción en redes sociales.

Imágenes sensibles:

Mira la programación en Red Uno Play