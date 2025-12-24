Tragedia en El Alto: Mujer pierde la vida tras caer y ser atropellada por un vehículo

Según testigos del hecho, la mujer circulaba por la calzada acompañada por una amiga en la zona de Villa Adela, en la ciudad de El Alto. Debido a su estado de ebriedad, perdió el equilibrio y cayó al suelo; aunque logró levantarse, metros más adelante perdió el control nuevamente, fue impactada por un vehículo y falleció.

“Se compró un tarrito de alcohol de esos de dos bolivianos. Esta persona se levantó, perdió el control, se cayó de cabeza y le pasó un auto”, relató un testigo. Otra persona que presenció el accidente añadió: “Una señora le iba a ayudar, pero ella se cayó, pasó un vehículo y la pisó”.

Se presume que la mujer pertenecía a un grupo de bebedores consuetudinarios que deambulan por la plaza central de Villa Adela, situación que genera gran preocupación entre los vecinos.

“Da miedo pasar por la plaza por la inseguridad. Quisiera que las autoridades hagan algo; hay jovencitos que se están echando a perder”, afirmó otra vecina.

Según los vecinos es alarmante que en el interior de esta plaza se encuentren mujeres en situación de alcoholismo, algunas acostadas en el piso y otras consumiendo bebidas alcohólicas a plena vista, lo que convierte al lugar en una zona altamente insegura, piden a las autoridades mayor control en el lugar.

