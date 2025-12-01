¡Trágico! Hombre muere tras ser arrollado por un camión en la zona Luján, Santa Cruz

Un peatón perdió la vida de manera instantánea en inmediaciones de la zona de La Luján, barrio El Carmen, en Santa Cruz, tras ser arrollado por un camión, según versiones de testigos que presenciaron el accidente.

De acuerdo con los testigos, el conductor del vehículo no habría visto al transeúnte en el momento en que intentaba cruzar la avenida, provocando el fatal accidente.

El conductor fue aprehendido por las autoridades y puesto a disposición de la Policía, mientras que el cuerpo de la víctima fue trasladado a la morgue para realizar la autopsia correspondiente.

“Es lamentable la muerte de este señor; no lo conocemos, pero estamos acá, a metros de la iglesia. En este lugar, todos los días ocurren accidentes. Pedimos que se abra otra avenida, porque acá es muy transitado y se producen muchos accidentes. Siempre solicitamos un rompemuelles, pero no nos responden”, afirmó el señor Ignacio, presidente del barrio El Carmen.

Mira la programación en Red Uno Play