¿Quiénes cobrarán el aguinaldo desde este 1 de diciembre en Bolivia?

Desde este lunes 1 de diciembre, jubilados y derechohabientes en Bolivia podrán cobrar su pensión de noviembre junto con el Aguinaldo 2025, informó la Gestora. El pago estará disponible en 40 entidades financieras del país y también puede realizarse a través de las Fuerzas Armadas, a domicilio o mediante la boleta de pensiones.

Modalidades de cobro y requisitos:

Entidades financieras: Con registro biométrico: solo presentar CI o RUN original.

Sin registro biométrico: CI o RUN original + dos fotocopias.

Casos observados (homónimos o documentos duplicados): agregar Certificado de Nacimiento o Bautizo y dos fotocopias.

Mujeres casadas con apellido del esposo: sumar Certificado de Matrimonio o Libreta de Familia y copias. Fuerzas Armadas:

Los requisitos son los mismos que para entidades financieras: CI o RUN original + dos fotocopias, y certificados adicionales si corresponde. Pago a domicilio:

Para personas con enfermedad o impedimento. Se requiere certificado médico original, CI o RUN (original + dos fotocopias), documento del solicitante con copias y croquis detallado de la vivienda. Representantes de asilos, hospitales o centros de reclusión también pueden solicitarlo sin certificado médico. Cobro mediante boleta de pensiones:

Los pensionados del SIP, COSSMIL y SENASIR recibirán la Renta Dignidad directamente en su boleta, incluido el aguinaldo. Quienes cobran mediante cuenta bancaria o poder de representación deben acudir a entidades financieras habilitadas.

Montos del beneficio:

Sin pensión o jubilación: Bs 4.550 al año, con 11 pagos de Bs 350 y uno de Bs 700 (incluye aguinaldo).

Con pensión (COSSMIL, SENASIR o SIP): Bs 3.900 al año, con 11 pagos de Bs 300 y uno de Bs 600 (incluye aguinaldo).

La Gestora recomienda verificar los datos de registro antes de iniciar cualquier trámite, ya que podría requerirse documentación adicional según cada caso.

