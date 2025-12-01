Crimen en el Trópico: encuentran a un hombre asesinado a tiros en un vehículo

La Policía del Trópico de Cochabamba investiga la muerte de Elmer F. Ch. V., de 29 años, quien fue hallado sin vida dentro de un vehículo tipo Noah, color plomo, en el municipio de Ivirgarzama. El cuerpo presentaba dos impactos de bala, uno en la frente y otro en el cuello, según el reporte preliminar.

El hallazgo ocurrió luego de que vecinos del Barrio Libertad alertaran sobre un motorizado estacionado por varias horas sin movimiento. Los agentes acudieron al lugar y encontraron el cadáver del hombre en el asiento del conductor.

El cuerpo fue trasladado a la morgue del Hospital de Ivirgarzama, donde la autopsia estableció como causa de muerte:

Laceración de masa encefálica ,

Fractura de bóveda craneana y base del cráneo ,

Traumatismo cráneo-facial transfixiante por proyectil de arma de fuego.

De acuerdo con la Policía, la víctima tenía antecedentes por tráfico ilícito de drogas, lesiones en accidente de tránsito y violencia intrafamiliar.

El caso está en plena investigación para determinar las circunstancias del ataque, posibles móviles y la identidad de los autores.

