Obispo insta a gobernantes a dejar las peleas de poder y priorizar a la ciudadanía

Durante la homilía dominical que marca el inicio del Adviento, el obispo auxiliar de Santa Cruz, Stanisław Dowlaszewicz, hizo un llamado a los gobernantes del país para que prioricen las necesidades de la ciudadanía y abandonen los conflictos de poder, mientras invitó a los fieles a vivir esta temporada como un tiempo de esperanza, paz y reflexión.

“Los gobernantes de nuestro país que miren a través de los ojos de los ciudadanos y dejen de pelear por el poder. Que la paz de Dios realmente reine y se derrame sobre los demás”, indicó Dowlaszewicz.

El prelado advirtió que la incertidumbre generada por problemas económicos, políticos y sociales puede apagar la esperanza, sobre todo cuando “la decepción viene de las personas e instituciones que con sus promesas incumplidas y errores deterioran la credibilidad”.

Además, Dowlaszewicz manifestó su solidaridad con las familias afectadas por los recientes desastres en Achira y zonas cercanas, asegurando la oración y cercanía de la Iglesia.

Finalmente, invitó a los fieles a vivir un Adviento prolongado como un periodo de crecimiento interior, reconciliación y construcción de paz en los hogares y comunidades, deseando que esta temporada esté llena de luz, esperanza y preparación para la Navidad.

Mira la programación en Red Uno Play