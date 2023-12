Monseñor Leigue llama a centrarse en el verdadero significado de la Navidad

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

En su emotiva homilía de este domingo, Monseñor Rene Leigue instó a la comunidad católica a "retornar al camino y escuchar al Señor" en el inicio del nuevo año litúrgico, marcando el primer domingo de Adviento. Con un mensaje lleno de esperanza, el líder religioso destacó la importancia de centrarse en el verdadero significado de la Navidad, más allá de las festividades comerciales.

"Empezamos un nuevo año litúrgico y hoy es el primer domingo de Adviento", afirmó Monseñor Leigue. "En medio de tantas cosas que vivimos, en medio de tantos problemas, hoy el Señor se presenta para darnos esperanza porque no todo está perdido".

El prelado lamentó la pérdida de la esencia de la Navidad, señalando que la sociedad tiende a enfocarse en la parte comercial y en los preparativos para las festividades, olvidando el motivo central: el nacimiento del Salvador. "Se habla de la Navidad, pero de una comercial, de preparación para fiestas, pero no se habla realmente de lo que se vive en Navidad y por el cual tenemos la fiesta que es por el nacimiento de nuestro salvador", destacó.

"Dejemos que él nazca en nuestros corazones, no nos hagamos los sordos para no escucharlo, no nos hagamos los ciegos para no verlo, no nos hagamos los desentendidos para no darnos cuenta de lo que él quiere de nosotros", instó.

Durante la Homilia, el arzobispo de Santa Cruz, tocó temas de actualidad, haciendo referencia a la situación del combustible. "Dicen que todo está normal, que no pasa nada, que todo está bien, que son especulaciones, pero lo que vemos en las calles es otra cosa", expresó.