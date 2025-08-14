¿Quién se llevará el Balón de Oro 2025? La IA da su veredicto

La cuenta regresiva para el Balón de Oro 2025 ya comenzó y, según el panorama que dejó la temporada 2024-25, Ousmane Dembélé es el nombre que suena más fuerte para levantar el galardón el próximo 22 de septiembre en París.

El extremo francés del PSG firmó una campaña que roza la perfección: triplete nacional (Ligue 1, Copa de Francia y Champions League), actuación decisiva en la final europea con victoria 5-0 sobre el Inter y, como broche, el premio a Jugador del Año en la Ligue 1. En agosto sumó la Supercopa de Europa, siendo elegido mejor jugador del partido ante Tottenham. Sus números impresionan: alrededor de 35 goles y 16 asistencias en todas las competiciones, liderando el desequilibrio ofensivo del club parisino.

La lógica del Balón de Oro —que France Football entrega evaluando rendimiento individual, éxitos colectivos y regularidad entre agosto y julio— suele premiar a quien combina títulos grandes y protagonismo. Y en esa ecuación, Dembélé cumple todos los requisitos.

Sus principales rivales serán Kylian Mbappé, Pichichi de LaLiga y Bota de Oro europea con 31 goles, pero sin títulos importantes en la temporada; Lamine Yamal, líder de un triplete doméstico con el Barcelona; Mohamed Salah, campeón y mejor jugador de la Premier League con Liverpool; y Erling Haaland, siempre letal pero con un Manchester City que quedó corto en Europa.

Con nueve futbolistas nominados al Balón de Oro, el PSG domina la lista, pero también corre el riesgo de dividir votos. Aun así, el propio club ha mostrado su respaldo público a la candidatura de Dembélé, consciente de que la Champions y su impacto en partidos decisivos lo colocan un paso por delante de todos.

Si nada cambia en las semanas previas, todo apunta a que Ousmane Dembélé podría vivir en septiembre la noche más importante de su carrera, coronándose como el mejor futbolista del mundo en 2025.

Mira la programación en Red Uno Play