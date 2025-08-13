Auto en llamas: Video revela el inicio del incendio en estación de servicio

Un video de 1 minuto y 25 segundos de duración permitió conocer los segundos críticos antes y durante el incendio de un automóvil en un surtidor ubicado en la zona de Los Lotes, la noche del pasado martes.

Las cámaras de seguridad registraron no solo el inicio del fuego, sino también la rápida reacción de un hombre con un extintor que evitó una tragedia mayor.

En las imágenes, se observa que cerca de una bomba de combustible se encontraba estacionado un mototaxi tipo “torito” de color rojo, mientras que en el otro carril estaba el vehículo blanco que terminó envuelto en llamas. Segundos antes del incendio, una trabajadora de la estación abre la puerta trasera del auto, pero al percatarse del fuego se retira rápidamente. En la parte delantera del vehículo había otra persona, que también huye al ver las llamas.

La misma persona regresa para intentar sofocar el fuego con un trapo, sin éxito. Es entonces cuando otro hombre llega con un extintor y logra controlar las llamas en cuestión de segundos, evitando que se propaguen hacia las bombas de combustible. El humo del fuego y del extintor incluso reduce la visibilidad en la grabación.

Pese a que el vehículo quedó completamente dañado, no se registraron pérdidas humanas. El conductor sufrió quemaduras de primer grado en el rostro y extremidades debido a la radiación del fuego, mientras que otra persona también resultó herida; ambos recibieron atención médica prehospitalaria.

Testigos relataron que el siniestro provocó pánico entre clientes, empleados y vecinos. “El fuego era enorme y temíamos que alcanzara las bombas de combustible”, expresó.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un informe oficial sobre las causas del incendio.

A continuación, el video:

