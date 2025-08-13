Leonel Vidaurre, un niño de 9 años, sorprendió a todos al ganar una maratón usando solo chinelas. Su historia no solo refleja talento y perseverancia, sino también la inspiración que puede generar la pasión autodidacta.

“Yo le decía, ¿cuál es tu secreto para correr? ¿Quién te enseñó? Y él dice, yo solito aprendí”, relató Stephany Sánchez, presentadora de El Mañanero durante un contacto en vivo.

Leonel confirmó que siempre le gustó el deporte y que aprendió a correr por sí mismo. Incluso compite con su mejor amigo de curso, aunque esta vez su velocidad y determinación lo llevaron a conquistar el primer lugar.

Niño gana maratón con chinelas y recibe beca de atletismo. FOTO: RED UNO DIGITAL.

“Sí, yo aprendí solito a correr”, contestó Leonel Vidaurre. “Sí, hay uno en segundo. Ese es mi mejor amigo”, agregó.

La madre de Leonel, Cristina Soria, explicó que ni siquiera sabía que su hijo iba a participar. “Se ha hecho prestar cinco bolivianos de las vecinas y me sorprendió al llegar con la medalla y los materiales escolares que ganó”, contó emocionada.

El pequeño también confesó que correr con chinelas no fue un impedimento y que solo sintió un poco de dolor por el mal estado de la calle, pero eso no disminuyó su entusiasmo. Además, reveló que sueña con ser futbolista o atleta profesional cuando crezca.

Niño gana maratón con chinelas y recibe beca de atletismo. FOTO: RED UNO DIGITAL.

El impacto de su hazaña llegó más allá de la maratón: autoridades y empresas locales le entregaron regalos, incluidos zapatillas, una pelota y la camiseta de la selección boliviana. Un club de atletismo también le otorgará una beca completa para que pueda continuar desarrollando su talento.

“Él quiere practicar atletismo y ahora con una beca, sus sueños se van a hacer realidad”, afirmó Sánchez. Su historia se ha convertido en un ejemplo de motivación para niños y adultos por igual: con pasión, determinación y apoyo, cualquier meta es alcanzable.

Mira aquí la entrevista completa:

Mira la programación en Red Uno Play