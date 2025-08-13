Cuatro aprehendidos por triple asesinato en Santa Cruz: víctimas halladas embaladas

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) aprehendió a cuatro personas con fines investigativos por su presunta vinculación en un triple asesinato registrado en una vivienda del barrio Petrolero Norte, en Santa Cruz.

Los cuerpos de las víctimas, tres hombres que presentaban signos de violencia, fueron hallados embalados en el interior del inmueble.

Según información preliminar, uno de los fallecidos murió por un impacto de bala que ingresó por la sien izquierda y salió por la derecha; otro recibió dos golpes contundentes en la cabeza, aparentemente con un bate de madera; y el tercero falleció tras un único golpe que fracturó su cráneo, presuntamente con el mismo objeto.

Las autoridades mantienen a los sospechosos en dependencias de la Felcc mientras se llevan a cabo las declaraciones informativas ante el Ministerio Público, proceso que permitirá esclarecer los móviles del crimen.

Los cuerpos permanecen en la morgue judicial de la Pampa de la Isla, a la espera del examen médico forense que determinará con precisión las causas de muerte.

Extraoficialmente, se conoció que las víctimas podrían ser de nacionalidad extranjera. Además, la policía secuestró dos vehículos, en uno de los cuales se encontraron municiones calibre 9mm.

Mira la programación en Red Uno Play