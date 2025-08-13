Informe forense revela que las víctimas del triple crimen sufrieron tortura antes de ser ejecutadas

Un crimen de extrema violencia fue descubierto por las autoridades, luego de que tres cuerpos masculinos, embalados en bolsas plásticas y con evidentes signos de tortura, fueran hallados en el interior de un inmueble.

El fiscal asignado al caso informó que la causa de muerte de al menos una de las víctimas fue proyectil de arma de fuego, mientras que las otras dos presentaban golpes contundentes en la cabeza, presuntamente realizados con un bate de madera.

“Previo a la ejecución hubo algún tipo de tortura, por los indicios colectados por el médico forense”, precisó la autoridad, tras dar a conocer los resultados de la autopsia médico-legal.

Según datos preliminares, uno de los fallecidos recibió un impacto de bala en la sien izquierda, con salida por el lado derecho; otro fue golpeado dos veces en el cráneo; y el tercero sufrió una fractura mortal provocada por un único golpe.

El fiscal señaló que las víctimas aparentemente serían extranjeras. “Se han encontrado algunos documentos, pero necesitamos corroborar la información. En las próximas horas tendremos certeza de la identidad”, declaró.

En el lugar del hallazgo, las bolsas en las que se encontraban los cuerpos sugieren que iban a ser trasladados a otro sitio. El hecho se encuentra bajo investigación, mientras peritos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) trabajan en la recolección de pruebas.

Como parte de las pesquisas, tres personas de nacionalidad boliviana fueron arrestadas y se encuentran prestando declaraciones en dependencias policiales. Las autoridades esperan que los interrogatorios ayuden a esclarecer los móviles del triple homicidio.

“Estaban en bolsas plásticas; aparentemente, iban a ser trasladados a otro lugar, pero esos indicios están en investigación. Seguimos trabajando”, dijo el fiscal.

Mira la programación en Red Uno Play