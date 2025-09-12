Realizan la reconstrucción del triple crimen de serbios en Santa Cruz

La mañana de este viernes, la Policía y el Ministerio Público llevaron a cabo la reconstrucción del triple asesinato de tres ciudadanos extranjeros, un crimen que conmocionó al país el pasado mes de agosto. La diligencia se realizó en la vivienda del barrio Petrolero Norte, en la calle Los Paltos, donde se encontraron los cuerpos torturados y asesinados a tiros.

Un crimen vinculado a mafias balcánicas

Según las investigaciones preliminares de la Policía y el Ministerio Público, las víctimas estaban presuntamente vinculadas a mafias balcánicas. Los cuerpos, hallados con evidentes signos de tortura y múltiples impactos de bala, habían sido embalados, aparentemente con la intención de deshacerse de ellos. Este detalle macabro sugiere la violencia extrema con la que se llevó a cabo el crimen.

En el lugar de los hechos, las autoridades lograron recolectar nuevas evidencias y secuestraron un vehículo que, al parecer, fue utilizado por los criminales.

Cuatro detenidos en Bolivia y un autor intelectual en Brasil

Hasta el momento, cuatro personas han sido aprehendidas y enviadas a la cárcel de Palmasola por su presunta participación en el triple asesinato. Estos individuos estuvieron presentes durante la reconstrucción de los hechos, colaborando con el proceso investigativo.

Sin embargo, el Ministerio Público ha señalado que la pieza clave del caso se encuentra en el vecino país de Brasil. Una persona, que ha sido detenida en territorio brasileño, es considerada el presunto autor intelectual del crimen. Las autoridades bolivianas manejan la hipótesis de que el asesinato fue un ajuste de cuentas entre organizaciones criminales.

