Serbio capturado en Paraguay intentaba llegar a Bolivia para intervenir en "guerra" de la Mafia de los Balcanes

Un ciudadano serbio, considerado como un alto mando de la Mafia de los Balcanes, fue capturado en Paraguay y entregado a las autoridades brasileñas, según informó el medio paraguayo ABC. El hombre, identificado como Luka Starcevic, pretendía ingresar a Bolivia para, presuntamente, intervenir en una violenta guerra interna que se desató entre miembros de su organización criminal que operan en el país.

El pasado martes 26 de agosto, Luka Starcevic, de 35 años, fue detenido en la frontera de Paraguay con Bolivia cuando intentaba cruzar usando un documento de identidad argentino con su fotografía. Sin embargo, su acento lo delató ante los funcionarios de Migración.

La casa de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, donde se encontraron los tres cuerpos de supuestos miembros de la Mafia de los Balcanes.

Múltiples asesinatos en Santa Cruz

La sospecha de que Starcevic buscaba llegar a Bolivia surge a raíz de un triple asesinato ocurrido a mediados de agosto en la ciudad de Santa Cruz. Tres miembros de la Mafia de los Balcanes fueron encontrados muertos, con sus cuerpos embalados y listos para ser arrojados.

Dos de las víctimas fueron identificadas como Dejic Miljan, de 38 años, y Nazapebckn Lazarevski, de 43 años, de nacionalidad serbia y búlgara, respectivamente. Un tercer cuerpo aún no ha sido identificado.

El diario Gazeta Expréss, de Kosovo, identificó a las víctimas como Dejanco Lazarevski, de Macedonia del Norte; Miljan Gjekic, de Serbia; y Vanja Milosevic, también de Serbia. Se presume que estos tres eran los encargados de adquirir cocaína en Bolivia y enviarla a Brasil para su posterior embarque hacia Europa.

Los cuerpos de los tres mafiosos europeos que fueron asesinados en Bolivia.

Un historial criminal en la región

Luka Starcevic fue entregado a la Policía Federal de Brasil, país donde estuvo preso de 2020 a 2023. Además, se encuentra en curso un proceso de extradición a Serbia por un asesinato cometido en 2015.

Según fuentes policiales, Starcevic habría establecido alianzas con el grupo criminal brasileño Primer Comando de la Capital (PCC), lo que facilitaba el envío de drogas. Su intento de ingresar a Bolivia se presume que tenía como objetivo tomar control de las operaciones tras la eliminación de sus socios en Santa Cruz, en el marco de la guerra interna de la Mafia de los Balcanes.

