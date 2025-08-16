Triple asesinato: Migración espera requerimiento fiscal para informar sobre estatus de extranjeros

El director de Migración, Luis Oliva, informó que se aguarda el requerimiento fiscal para brindar datos sobre el estatus migratorio de los tres ciudadanos extranjeros hallados sin vida en Santa Cruz.

“Esperamos que el Ministerio Público nos pase los nombres para dar el detalle de si ingresaron de forma regular al país”, explicó Oliva.

El funcionario aclaró que hasta el momento no recibió el requerimiento de manera personal, aunque no descartó que la solicitud haya sido enviada directamente a las oficinas de la Dirección General de Migración.

El hallazgo

El triple asesinato fue descubierto la madrugada del miércoles 13 de agosto en una vivienda de la zona de la avenida Beni.

Los cuerpos estaban envueltos en bolsas plásticas negras, con heridas de bala en la cabeza y marcas de violencia en las muñecas, lo que hace presumir que las víctimas fueron torturadas antes de ser ejecutadas.

La investigación está en curso y se esperan resultados de las pericias para identificar plenamente a los fallecidos y establecer las circunstancias del crimen.

