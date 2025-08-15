Hallazgo de caja fuerte con dólares y euros no figura en expediente del triple asesinato en Santa Cruz

La vivienda donde fueron hallados sin vida tres ciudadanos extranjeros continúa precintada, mientras la investigación por el triple asesinato se desarrolla bajo estricta reserva.

Sin embargo, nuevas revelaciones generan interrogantes sobre la transparencia del caso: según fuentes cercanas a la pesquisa, en el interior del inmueble se encontró una caja fuerte con una cantidad no precisada de dólares y euros, hallazgo que no figura en el cuadernillo de investigación.

El hecho se conoció a través de testimonios que señalan que, durante la intervención policial, antes del ingreso del equipo de Homicidios, un grupo especial habría descubierto el dinero, junto con ligas para sujetar fajos de billetes. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente la cifra exacta ni el destino de estas divisas.

La investigación, que permanece bajo reserva judicial, ya ha derivado en la detención y posterior envío a prisión preventiva de cuatro personas presuntamente implicadas en el crimen. Las autoridades han confirmado la identificación de dos de las tres víctimas, mientras que la tercera permanece sin nombre.

Tampoco se ha precisado la fecha ni el motivo de ingreso de los extranjeros al país, información que aún se gestiona con Migración e Interpol.

Entre los elementos descritos oficialmente en la escena —vehículos, casquillos de bala, colchones y los cuerpos sin vida— no se incluye el registro de la caja fuerte.

La Policía y el Ministerio Público han evitado pronunciarse sobre este punto, alegando que la reserva es fundamental para no entorpecer la investigación. La expectativa ahora se centra en que, una vez levantada esta medida, se clarifiquen los montos encontrados, su origen y su eventual vínculo con el crimen.

