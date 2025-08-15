“No avises a la Policía”: Esta es la millonaria cifra que piden los secuestradores para liberar a Roberto Baeza

La Policía investiga un secuestro con tintes de crimen organizado que se registró en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Erick Roberto Baeza Achá, quien en los años 80 fue acusado de participar en dos secuestros de alto perfil, fue raptado el pasado 29 de julio en el barrio Las Palmas.

Los captores exigieron un rescate de 2 millones de USDT (una criptomoneda vinculada al dólar estadounidense) a través de un código QR.

El hijo de la víctima, identificado como Pablo, relató en su denuncia que recibió un mensaje de audio desde el número de su padre.

“A horas 15:30 me mandan un mensaje audio del número de mi padre, en el audio habla mi padre y dice: ‘Pablo, no avises nada a la Policía, necesitamos una plata velo ahí’. Posteriormente me escribió mediante WhatsApp… la suma de dinero que exigían era la suma de dos millones de USDT, a una cuenta QR de criptomonedas, y respondimos que no conocemos ese dinero”, declaró.

Las imágenes de cámaras de seguridad muestran el momento en que Baeza es obligado a subir a un vehículo en la avenida Ibérica, en el mismo barrio Las Palmas, zona sur de la capital cruceña.

Las autoridades han recordado que Baeza no es ajeno a este tipo de delitos: en 1986 y 1988 fue acusado de secuestros en Cochabamba y Santa Cruz. En uno de esos casos, registrado el 7 de julio de 1986, retuvo a una mujer en la zona sur cruceña, exigiendo 259.000 dólares por su liberación.

La investigación actual no solo busca dar con el paradero de Baeza y capturar a sus secuestradores, sino que también analiza un posible vínculo con el triple asesinato ocurrido recientemente en un domicilio de la zona norte de Santa Cruz.

