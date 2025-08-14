TEMAS DE HOY:
SECUESTRO EN SANTA CRUZ 'caso Consorcio' Caso de secuestro

29ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

19ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

¿Quién era Erick Roberto Baeza? Un historial delictivo resurge tras su secuestro

Aunque recientemente fue víctima de un secuestro, los registros de la Policía Boliviana y de la Corte Suprema de Justicia revelan un pasado marcado por delitos similares.

Red Uno de Bolivia

14/08/2025 13:00

Secuestrado en Santa Cruz: el oscuro pasado de Erick Roberto Baeza Achá. FOTO: NTV/RED UNO. Composición CHMF:
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Erick Roberto Baeza Achá fue secuestrado el pasado 29 de julio en el barrio Las Palmas, en un hecho que conmocionó a la ciudad. Según reportes policiales, sujetos vestidos como policías interceptaron a Baeza Achá y lo subieron a un motorizado, huyendo con rumbo desconocido.

Aunque recientemente fue víctima de un secuestro, los registros de la Policía Boliviana y de la Corte Suprema de Justicia revelan un pasado marcado por delitos similares.

Entre 1986 y 1988, Erick Baeza Achá participó en al menos dos secuestros de alto perfil en Santa Cruz y Cochabamba. En el primer caso, ocurrido el 7 de julio de 1986, secuestró a una mujer en la zona sur de Santa Cruz, exigiendo un rescate de 259.000 dólares para liberarla con vida.

Cinco de diciembre de 1988, en Cochabamba, Baeza Achá estuvo involucrado en un segundo secuestro, donde retuvieron a dos mujeres y pidieron un rescate de 2 millones de dólares.

Por estos hechos, la justicia lo condenó por secuestro, aunque los registros no detallan cómo obtuvo su libertad ni a qué se dedicaba posteriormente en Santa Cruz.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

14:30

Último nivel

15:30

Encuentro por la reconstrucción de bolivia

17:40

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

14:30

Último nivel

15:30

Encuentro por la reconstrucción de bolivia

17:40

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD