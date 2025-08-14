TEMAS DE HOY:
SECUESTRO EN SANTA CRUZ Hombre muerto Carreras clandestinas

22ºC Santa Cruz de la Sierra

-5ºC La Paz

7ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Cámaras captan presunto secuestro de un hombre en Las Palmas por falsos policías armados (VIDEO)

Un hombre de 62 años fue abordado por un grupo armado que usaba uniformes de la Policía. Cámaras registraron el hecho que ahora investiga la FELCC.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

14/08/2025 7:49

Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) ha iniciado una investigación por el presunto secuestro de un hombre en el barrio Las Palmas de la capital cruceña, ocurrido el pasado 29 de julio.

El hecho ha generado conmoción luego de que salieran a la luz imágenes captadas por cámaras de seguridad que muestran cómo el hombre es interceptado por sujetos vestidos con uniforme policial.

Según los registros, cerca de las 8:00 de la mañana, un vehículo de color gris se acercó a la víctima, identificada como Erick Roberto Baeza Achá, de 62 años. En las imágenes se observa cómo del motorizado descienden al menos cuatro personas, aparentemente armadas y con ropa similar a la de agentes policiales.

Los individuos obligan al hombre a subir al vehículo ante la mirada de varios vecinos, sin que se produjera resistencia.

Horas después del hecho, la familia del secuestrado recibió una llamada telefónica en la que los supuestos captores exigían una suma de dinero a cambio de su liberación.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

07:00

El mañanero

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

14:30

Último nivel

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

07:00

El mañanero

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

14:30

Último nivel

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD