Cámaras captan presunto secuestro de un hombre en Las Palmas por falsos policías armados (VIDEO)

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) ha iniciado una investigación por el presunto secuestro de un hombre en el barrio Las Palmas de la capital cruceña, ocurrido el pasado 29 de julio.

El hecho ha generado conmoción luego de que salieran a la luz imágenes captadas por cámaras de seguridad que muestran cómo el hombre es interceptado por sujetos vestidos con uniforme policial.

Según los registros, cerca de las 8:00 de la mañana, un vehículo de color gris se acercó a la víctima, identificada como Erick Roberto Baeza Achá, de 62 años. En las imágenes se observa cómo del motorizado descienden al menos cuatro personas, aparentemente armadas y con ropa similar a la de agentes policiales.

Los individuos obligan al hombre a subir al vehículo ante la mirada de varios vecinos, sin que se produjera resistencia.

Horas después del hecho, la familia del secuestrado recibió una llamada telefónica en la que los supuestos captores exigían una suma de dinero a cambio de su liberación.

