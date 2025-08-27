A un mes del secuestro de José Carlos Dorado, ¿qué avances tiene el caso?

A un mes del secuestro de José Carlos Dorado Cañellas, de 43 años, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) aún no ha logrado dar con su paradero, mientras la violencia del crimen organizado continúa en ascenso en la capital cruceña.

Dorado fue secuestrado el pasado 26 de julio en una panadería ubicada entre el séptimo y octavo anillo de la avenida Cristo Redentor, en la zona norte de Santa Cruz. Según testigos, un grupo de encapuchados armados lo interceptó y lo obligó a subir a un vehículo rojo. Pese a la gravedad del hecho, la denuncia fue formalizada recién el 1 de agosto, lo que, según el Ministro de Gobierno, dificultó una respuesta rápida de las autoridades.

El director nacional de la Felcc, Ángel Morales, informó que se está trabajando para identificar a los grupos criminales involucrados.

“Se está verificando a qué parte pertenecerían estos grupos que estarían ocasionando estos hechos”, señaló Morales.

Durante la investigación se conoció que el presunto autor intelectual y material del secuestro sería el chofer de la víctima, quien cuenta con un amplio prontuario delictivo y actualmente se encuentra prófugo. Además, las autoridades revelaron que las dos personas secuestradas en distintos casos, incluyendo a Dorado, poseen antecedentes penales, aunque no se detallaron los delitos específicos.

