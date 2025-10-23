TEMAS DE HOY:
SECUESTRO EN SANTA CRUZ allanan viviendas en Sacaba secuestro

¡Pedían Bs 10 mil por liberarlo!: rescatan a joven secuestrado en la Av. Busch

Los secuestradores exigieron a sus familiares el pago de la supuesta deuda como condición para su liberación.

Charles Muñoz Flores

23/10/2025 13:33

Felcc rescata a joven secuestrado en la Av. Busch por presunta deuda. Imagen referencial. FOTO: NTV/RED UNO.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Un joven de 20 años fue rescatado por efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) tras ser secuestrado en la avenida Busch, entre el segundo y tercer anillo, presuntamente por una deuda de Bs 10.000. Tres personas, dos hombres y una mujer, fueron aprehendidas durante el operativo.

Según reportes policiales, la víctima fue interceptada mientras se desplazaba por la zona y fue obligada a subir a un vehículo. Posteriormente, los secuestradores exigieron a sus familiares el pago de la supuesta deuda como condición para su liberación.

Tras recibir la denuncia de los padres del joven, agentes de la Felcc iniciaron un operativo de búsqueda que incluyó el análisis de cámaras de seguridad y el rastreo del recorrido del vehículo utilizado por los captores. Esto permitió ubicar y detener a los presuntos responsables, de 18, 20 y 21 años.

Los aprehendidos fueron trasladados a dependencias policiales y enfrentarán cargos por privación de libertad y asociación delictuosa. En las próximas horas serán presentados ante un juez para la audiencia de medidas cautelares.

La víctima se encuentra bajo resguardo policial y fuera de peligro, mientras que la Felcc continúa investigando.

 

