¡Pedían Bs 10 mil como rescate! Aprehenden a tres implicados en presunto secuestro en Santa Cruz

Tras la denuncia interpuesta por los padres del joven, la Felcc activó un operativo de rastreo y análisis de videovigilancia que permitió identificar el recorrido del vehículo para, finalmente, dar con el paradero de los presuntos secuestradores.
23/10/2025 9:24
Escuchar esta nota
Tres personas fueron aprehendidas este jueves por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), acusadas de participar en un presunto caso de secuestro ocurrido el pasado 18 de octubre en la zona de la avenida Busch, entre el tercer y cuarto anillo de la capital cruceña.
Según el informe preliminar, los sujetos interceptaron a un joven de 20 años que se desplazaba por la mencionada zona y lo introdujeron por la fuerza a un vehículo. Posteriormente, se comunicaron con sus familiares para exigir un pago de Bs 10.000 como condición para su liberación, monto que estaría relacionado con una supuesta deuda.
Tras la denuncia presentada por los padres de la víctima, efectivos de inteligencia de la Felcc iniciaron un operativo de búsqueda. Mediante el análisis de cámaras de seguridad y el rastreo del recorrido del vehículo utilizado por los captores, los agentes lograron ubicar y detener a los presuntos responsables.
La víctima fue rescatada y se encuentra bajo resguardo policial.
Las autoridades informaron que en las próximas horas se brindará un informe oficial con mayores detalles del caso, que habría tenido como móvil una deuda económica entre los involucrados.
Mira la programación en Red Uno Play
07:00
09:30
10:00
12:25
14:00
15:00
07:00
09:30
10:00
12:25
14:00
15:00