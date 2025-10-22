Mujer muere dos días antes de su cumpleaños tras una cirugía; deja tres hijos en la orfandad

Tania Patricia de la Quintana tenía todo listo para celebrar su cumpleaños número 36 este jueves 23 de octubre. Alegre, trabajadora y madre dedicada, planeaba festejar con su familia y amigos. Sin embargo, su vida se apagó inesperadamente tras una cirugía que debía ser de rutina.

La mujer, madre de tres pequeños —una niña de ocho años y dos mellizos de dos— ingresó el martes por la mañana a un centro médico privado para someterse a una cirugía laparoscópica por cálculos en la vesícula. Según sus familiares, Tania gozaba de buena salud y no presentaba mayores complicaciones.

Horas después de ingresar al quirófano, la familia recibió la peor noticia: Tania había sufrido un paro cardiorrespiratorio. Lo que debía ser una intervención sencilla terminó en tragedia.

“Le tenían que hacer una cirugía laparoscópica, solo tenía piedras en la vesícula. No tenía colesterol alto, ni triglicéridos elevados, todo estaba bien”, relató Romina Baldelomar, amiga cercana de la víctima.

Romina asegura que la familia no recibió explicaciones claras sobre lo ocurrido. En un principio, los médicos indicaron que Tania había reaccionado mal a la anestesia y que el cirujano no llegó a intervenirla. Sin embargo, al revisar el cuerpo, los familiares notaron perforaciones en el abdomen, lo que indicaría que la cirugía sí se realizó.

“Primero dijeron que solo le pusieron anestesia y que le dio un paro, pero después vimos los huecos. Todo se contradice. Nadie da una respuesta”, señaló la amiga entre lágrimas.

Tania Patricia trabajaba en una banca de la Bolsa de Valores y, según sus allegados, era conocida por su amabilidad y entusiasmo. “Era la mejor persona del mundo, siempre alegre, siempre con ganas de vivir”, recordó Romina.

Este jueves debía celebrar su cumpleaños número 36. Planeaba una cena y una serenata con sus seres queridos. “Tenía muchas ganas de vivir. No se merecía esto”, dijo su amiga con la voz quebrada.

Sus tres hijos quedaron en la orfandad, mientras su familia exige una investigación transparente sobre lo ocurrido y sanciones para los responsables.

“Queremos justicia. No puede ser que una mujer sana entre caminando a una cirugía y salga sin vida”, concluyó Romina.

La muerte de Tania Patricia de la Quintana ha generado conmoción y reabre el debate sobre la responsabilidad médica y la seguridad en los centros privados de salud del país.

