¿A cuánto cierra el dólar paralelo este miércoles 22 de octubre en Bolivia?

El dólar paralelo en Bolivia registró este miércoles 22 de octubre una leve variación en su cotización, según reportes de portales digitales.

De acuerdo con dolarboliviahoy.com, el dólar estadounidense se vende en el mercado paralelo a Bs 12.79 y se compra a Bs 12.82. En comparación con la jornada anterior, el precio de venta bajó un centavo, mientras que el de compra subió cinco centavos.

Ayer, la moneda extranjera se vendía a Bs 12.80 y se compraba a Bs 12.77, según el mismo portal.

Por su parte, el sitio bolivianblue.net, que actualiza sus cifras cada 15 minutos, reportó una cotización distinta la tarde de este miércoles: Bs 12.78 para la venta y Bs 12.83 para la compra.

Durante mayo de este año, el dólar paralelo llegó a cotizarse en Bs 20, reflejando una fuerte presión sobre la divisa. Desde entonces, ha registrado una tendencia a la baja, atribuida a diversas medidas de control y ajustes en el mercado cambiario.

La dinámica del dólar paralelo es un indicador seguido de cerca por la población boliviana, dadas las restricciones en el acceso a la moneda estadounidense a través de canales oficiales.

Cotización del dólar Paralelo

Cotización del dólar Blue

