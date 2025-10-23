Eugenia Redin y su equipo intentaron impactar con el ‘Aserejé’, pero no convencieron

En la tercera noche de competencia de La Gran Batalla, cuatro equipos se enfrentaron en el escenario más grande de la televisión boliviana. El primero en salir al set fue el grupo liderado por Eugenia Redin y la academia Power Dance, quienes apostaron por la recordada canción “Aserejé” del grupo español Las Ketchup, con el objetivo de contagiar al público de energía y nostalgia.

Aunque la coreografía fue colorida y llena de ritmo, la puesta en escena no logró conquistar al jurado, que señaló varios errores, especialmente en la interpretación del lip sync y en la preparación del coach, quien llegó tarde al programa.

El juez Tito Larenti fue uno de los más duros en su devolución, al considerar que la presentación quedó a medias y que los errores del entrenador afectaron el desempeño general del equipo.

“Cuando uno improvisa, pasan accidentes. Eugenia, estás en libertad de escucharlo o no, pero el lip sync es un trabajo que hay que hacer con precisión y fallaste en algunas partes. Entiendo que fue por la rapidez, pero hay que hacerlo”, afirmó.

Por su parte, Elka Meyer destacó el trabajo de las bailarinas al asumir los personajes de las cantantes, aunque aconsejó mayor relajación en escena.

“Se nota que estaban interpretando a las cantantes. El tema de los pasos, sé que fue por nerviosismo; deben relajarse. Usted tiene todas las condiciones para destacar. Los pasos estuvieron muy bien elegidos, solo hay que mejorar la ejecución”, expresó.

La juez Gabriela Zegarra también reconoció el esfuerzo del equipo, pero observó fallas en la sincronización.

“No sé qué te puso tensa, ibas un poco tarde con la letra y en tu rostro se notaba. No fue una mala presentación, pero quedó a medias”, comentó.

Finalmente, Rodrigo Massa valoró la parte técnica de la coreografía y la actitud del grupo sobre el escenario.

“Se los vio cómodos en escena. En la parte técnica todavía hay que ajustar algunos detalles. Me encanta que los bailarines se animen a cantar. Felicidades. Eugenia, te retrasaste un poco en el paso básico, hay que practicar”, puntualizó.

Eugenia cerró su participación con su característica simpatía y protagonizó un momento divertido al intentar pedir el apoyo de sus compañeros entre risas y aplausos del público.

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

