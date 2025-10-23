Presentan denuncia contra mujer que agredió a menor en un micromercado

La Defensoría de la Niñez se pronunció sobre el incidente ocurrido en un micromercado de la zona de La Pampa de la Isla, donde un menor de 14 años fue agredido por una mujer.

Las cámaras de seguridad del establecimiento registraron el momento exacto de la agresión, donde se observa a la mujer ingresar alterada y golpea al adolescente. La familia presentó las imágenes como prueba donde se observa el hecho.

"En el video se observa cómo la madre lo acusó a este menor de no querer vender algún pregunto a su hija. A raíz de esto es que la madre decide tomar la justicia por mano propia y golpearlo, y es un hecho que no se puede permitir. Los niños no se tocan", enfatizó el jefe de la Defensoría, Raúl Yabeta.

La familia de la víctima ya presentó la denuncia formal ante la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv). La Defensoría está a la espera de la citación de la mujer adulta involucrada para continuar con las acciones legales correspondientes.

Además, Yabeta señaló que se está evaluando ampliar la denuncia para incluir las lesiones psicológicas que sufrió el menor.

"Más allá del manazo y los gritos continuos que recibió el menor, de acuerdo al informe psicológico, esto dejó una secuela en la mente del niño", explicó.

