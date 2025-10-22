“Me agarré del retrovisor”: el intento desesperado de un hombre por evitar el robo de su furgoneta en La Paz

El caso que llamó la atención en redes sociales, tras difundirse un video donde se observa a un hombre aferrado a una furgoneta en movimiento por la avenida Periférica de La Paz, fue finalmente esclarecido. La víctima relató que en realidad estaba intentando evitar el robo de su vehículo.

Según su testimonio, todo ocurrió cuando detuvo el motorizado por unos instantes debido a la falta de combustible. En ese momento, dos hombres lo distrajeron con el pretexto de que su vehículo presentaba un desperfecto en los faroles.

“Yo me estacioné justamente al lado de este poste, y como no tenía mucha gasolina, apagué el auto. Entonces una persona se me acercó por adelante y me dijo: ‘mira lo que le pasó a tu farol’. Me bajé para revisar y, en ese instante, otra persona ingresó por la puerta del pasajero”, relató la víctima.

El cómplice encendió la furgoneta y ambos intentaron huir, pese a que el propietario trató de impedirlo. “Me quería atropellar, así que me fui a un costado y me agarré del retrovisor. Corrí hasta donde pude, pero luego me arrastraron y me botaron al piso de la jardinera”, explicó.

Los delincuentes lograron escapar con el vehículo. La víctima, que utilizaba la furgoneta como herramienta de trabajo y afirma que no era de su propiedad, pidió ayuda a la población y a las autoridades para poder recuperarlo.

