Un joven de 23 años fue aprehendido en el Aeropuerto Internacional de El Alto cuando intentaba abordar un vuelo hacia Trinidad, Beni, con Bs 1.900.000 en efectivo, cuyo origen no pudo justificar ante las autoridades.

Tras su audiencia cautelar, la justicia determinó su detención preventiva en el penal de San Pedro, por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.

“El hombre fue encontrado con el monto de 1.900.000 bolivianos, que no pudo justificar al momento de la intervención policial. La autoridad jurisdiccional ha dispuesto la detención preventiva”, informó el fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez.

El hecho se registró el pasado fin de semana. La Policía Boliviana y el Ministerio Público reunieron elementos de convicción suficientes para sustentar la imputación formal.

“Lo único que mencionó el investigado es que el dinero pertenecería a una empresa minera y que estaba destinado a la compra de oro. Sin embargo, se colectaron elementos suficientes y se procedió con la imputación formal por enriquecimiento ilícito”, agregó el fiscal Torrez en conferencia de prensa.

El juez a cargo del caso dispuso cuatro meses de detención preventiva mientras se desarrollan las investigaciones.

“El dinero ya se encuentra secuestrado como parte del proceso penal en curso”, confirmó el fiscal.

