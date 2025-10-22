TEMAS DE HOY:
Internacional

Un profesor fue golpeado por el padre de una alumna tras retarla por usar el celular en clase

[Video] La violenta escena quedó grabada por las cámaras de seguridad: el maestro recibió nueve puñetazos en la cara antes de que la propia alumna detuviera a su padre.

Silvia Sanchez

22/10/2025 12:15

Un hecho de extrema violencia conmocionó a una escuela del Distrito Federal, en Brasil. Un profesor de 53 años fue brutalmente agredido con al menos nueve golpes por el padre de una alumna, luego de haberle pedido a la joven que dejara de usar el celular durante la clase.

El ataque ocurrió en el Centro Educacional 4 de Guará, en horas de la mañana del lunes 20. Según informaron medios locales, el agresor fue identificado como Thiago Lênin Sousa, quien irrumpió en la escuela y golpeó repetidamente al docente en la cabeza. Todo el episodio fue captado por las cámaras de seguridad del establecimiento.

En el video se observa cómo el hombre entra furioso a la sala de coordinación, se abalanzó sobre el profesor y le propinó varios puñetazos, mientras la víctima intentaba protegerse. El episodio terminó de manera inesperada: la propia hija del agresor, testigo del ataque, lo inmovilizó aplicándole una llave de estrangulamiento para detenerlo.

El motivo del ataque

El docente, que terminó con un ojo morado y hematomas en la espalda, relató que todo comenzó cuando pidió a la alumna copiar el contenido del pizarrón y guardar el teléfono.

“Le dije que no era momento de usar el celular. Ella se negó, y poco después apareció su padre en la escuela”, explicó el maestro a la prensa local.

 

El agresor fue reducido por personal del colegio y otros docentes. Posteriormente, fue trasladado a la comisaría, donde recuperó la libertad horas después, aunque enfrentará cargos por lesiones corporales, difamación y desacato.

Durante su declaración, Sousa aseguró que su hija lo llamó diciendo que el profesor la había insultado, y reconoció haber “perdido el control”, aunque negó haber hecho amenazas.

Video: 

 

 

