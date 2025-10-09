La pedanía murciana de Javalí Viejo vivió la madrugada del lunes al martes un episodio tan surrealista como agotador: la canción del Cumpleaños feliz sonó en bucle durante más de cinco horas a través de la megafonía de un colegio, impidiendo dormir a decenas de vecinos hasta la llegada de los bomberos.

El incidente comenzó alrededor de las 23.00 horas, cuando algunos residentes escucharon la melodía y pensaron que se trataba de una simple felicitación escolar. Sin embargo, el estribillo no se detuvo. Hora tras hora, la repetición constante transformó la sorpresa en desesperación. Niños, adultos y mayores pasaron la noche en vela, con la pegajosa canción entrando a cada rincón de las casas cercanas.

Pasadas las 4.00 de la madrugada, los afectados decidieron llamar a emergencias. Una dotación de los Bomberos de Murcia acudió al lugar y comprobó que el sistema de megafonía del centro llevaba encendido desde el inicio de la noche. Los efectivos accedieron al interior y lo desconectaron.

Lejos de mostrarse molestos, los bomberos tiraron de humor en redes sociales:

“No queríamos fastidiar el cumple a nadie, pero... ¡no eran horas!” escribieron, acompañando el mensaje con un irónico “De tus amigos los bomberos, feliz cumpleaños”.

El episodio se viralizó rápidamente y generó cientos de comentarios divertidos en redes. Sin embargo, los vecinos de Javalí Viejo aseguran que tardarán en volver a escuchar la melodía con alegría. “Después de esa noche, la canción ya no suena igual”, confesaba una residente.

Lo que debía ser un simple cumpleaños acabó convirtiéndose en una madrugada inolvidable… y no precisamente por las velas ni por los regalos.

A continuación, el video:

