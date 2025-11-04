¡Conmovedor! Días después de perder a su papá un niño recibe una inesperada visita

Tras el reciente fallecimiento de su padre, un niño brasileño vivió un momento inesperado cuando un pájaro se posó en un árbol frente a él y, sorprendentemente, se dejó acariciar. Su madre grabó la escena, que muchos interpretan como un gesto simbólico de que el alma de su padre sigue presente.

El video muestra cómo el niño se acerca con cuidado y logra que el ave permanezca tranquila, generando un instante lleno de ternura y emoción. La conexión del niño con el animal, tan abierta y noble, se sintió como una manifestación de amor y paz en medio del duelo.

El encuentro también tuvo un toque divertido: el pájaro le dio algunos picotazos al niño, que reaccionó entre risa y sorpresa. La grabación se viralizó y ha conmovido a muchas personas, recordando que los pequeños gestos pueden traer consuelo en momentos de pérdida.

