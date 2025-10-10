¡Les dijo de todo! Perdieron el partido y el entrenador explotó contra sus jugadores

La derrota no fue bien recibida por el entrenador de un equipo juvenil de fútbol en Córdoba, Argentina, quien reaccionó con enojo y lanzó duras palabras contra sus dirigidos tras perder uno de los partidos más importantes del campeonato.

“¡Estoy inflado! El que no tenga más ganas de venir... ¡no venga!”, se escucha decir al entrenador en un video que fue grabado por uno de los propios integrantes del plantel y que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

En las imágenes se observa al técnico visiblemente molesto, reprochando la actitud y el rendimiento de los jugadores. La escena generó una fuerte repercusión y numerosos comentarios de rechazo hacia el entrenador por la forma en que se dirigió a los jóvenes deportistas.

Usuarios en redes sociales criticaron su reacción, señalando que un entrenador debe mantener la calma y brindar apoyo, especialmente tratándose de un equipo juvenil. Sin embargo, algunos también defendieron su postura, argumentando que se trató de un momento de frustración tras la derrota.

Video:

Mira la programación en Red Uno Play