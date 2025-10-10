¡Atención! Estas terminaciones de carnet cobrarán el Bono Juancito Pinto del 13 al 19 de octubre

El Ministerio de Educación dio a conocer el cronograma oficial de pago del Bono Juancito Pinto, que inicia este lunes 13 de octubre. Con el objetivo de evitar aglomeraciones, se estableció un orden de cobro según la terminación del número de cédula de identidad.

Cronograma de pago:

13 al 19 de octubre: terminaciones 1 y 2

20 al 26 de octubre: terminaciones 3 y 4

27 de octubre al 2 de noviembre: terminaciones 5 y 6

3 al 9 de noviembre: terminaciones 7 y 8

10 al 16 de noviembre: terminaciones 9 y 0

17 al 29 de noviembre: sin restricción

El pago se realizará a través de 56 entidades financieras del país y beneficiará a más de 2,3 millones de estudiantes de unidades educativas fiscales, de convenio y centros de educación especial. En las zonas rurales de difícil acceso, se desplazarán brigadas móviles para garantizar la cobertura.

Requisito: presentar el carnet original y una copia simple del padre, madre o tutor registrado en el sistema.

