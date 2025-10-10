TEMAS DE HOY:
Abuso sexual a menor Sujeto agresor INSEGURIDAD SANTA CRUZ

29ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

20ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Nacionales

¡Atención! Estas terminaciones de carnet cobrarán el Bono Juancito Pinto del 13 al 19 de octubre

El beneficio puede cobrarse presentando el carnet original y una copia simple del padre, madre o tutor registrado en el sistema.

Silvia Sanchez

10/10/2025 12:05

Imagen captura RR.SS.
Bolivia

Escuchar esta nota

El Ministerio de Educación dio a conocer el cronograma oficial de pago del Bono Juancito Pinto, que inicia este lunes 13 de octubre. Con el objetivo de evitar aglomeraciones, se estableció un orden de cobro según la terminación del número de cédula de identidad.

Cronograma de pago:

13 al 19 de octubre: terminaciones 1 y 2

20 al 26 de octubre: terminaciones 3 y 4

27 de octubre al 2 de noviembre: terminaciones 5 y 6

3 al 9 de noviembre: terminaciones 7 y 8

10 al 16 de noviembre: terminaciones 9 y 0

17 al 29 de noviembre: sin restricción

El pago se realizará a través de 56 entidades financieras del país y beneficiará a más de 2,3 millones de estudiantes de unidades educativas fiscales, de convenio y centros de educación especial. En las zonas rurales de difícil acceso, se desplazarán brigadas móviles para garantizar la cobertura.

Requisito: presentar el carnet original y una copia simple del padre, madre o tutor registrado en el sistema.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD