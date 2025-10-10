Bono Juancito Pinto: ¿Cuándo podrán cobrar los rezagados?

El pago del Bono Juancito Pinto comenzará este lunes 13 de octubre en todo el país, según informó el Ministerio de Educación. Para evitar aglomeraciones en las entidades financieras, se estableció un cronograma de cobro por terminación de número de cédula, que se extenderá hasta el 16 de noviembre.

Sin embargo, quienes no puedan acudir en la fecha programada —por motivos de salud, viajes u otras dificultades— tendrán una prórroga. El director departamental de Educación de Santa Cruz, Nelson Alcócer, señaló que los rezagados podrían cobrar hasta la primera semana de diciembre.

“Inicia el pago el lunes 13, se va a hacer la cancelación el mes de octubre, noviembre y primera semana de diciembre. Tenemos un tiempo para atender a los rezagados, aquellos que por tema de viaje o enfermedad no pudieron cobrar, se va a habilitar la primera semana de diciembre para que todos cobren este beneficio”, señaló Alcócer en entrevista con Bolivia Tv.

Cronograma oficial de pago según la terminación del carnet de identidad

13 al 19 de octubre: terminaciones 1 y 2

20 al 26 de octubre: terminaciones 3 y 4

27 de octubre al 2 de noviembre: terminaciones 5 y 6

3 al 9 de noviembre: terminaciones 7 y 8

10 al 16 de noviembre: terminaciones 9 y 0

17 al 29 de noviembre: sin restricción

El incentivo escolar de Bs 200 podrá cobrarse presentando el carnet original y una copia simple del padre, madre o tutor registrado en el sistema.

Mira la programación en Red Uno Play