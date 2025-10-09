Consternación en el entierro de Sonia, la mujer no vidente que murió en manos de su pareja

Entre lágrimas y pedidos de justicia, familiares, amigos y vecinos despidieron los restos de Sonia R. J., una mujer no vidente de 52 años que fue víctima de feminicidio en el municipio de Punata, en el Valle Alto de Cochabamba.

La ceremonia se realizó en la comunidad de Yacanahuyo, donde los asistentes expresaron su consternación por el hecho y exigieron una sanción ejemplar para el responsable. La madre y el hermano de Sonia llegaron desde Tiraque, y contaron que desconocían las situaciones de violencia que sufría su ser querido debido a la distancia entre sus viviendas.

Vecinos del barrio se organizaron para cubrir los gastos del sepelio, ya que la familia de la víctima es de escasos recursos y no lograron comunicarse con la hija de Sonia.

El Observatorio de Justicia de la Fundación Voces Libres asumió el acompañamiento legal del caso y anunció que brindará apoyo psicológico y jurídico a los familiares.

Víctima de violencia constante

De acuerdo con los testimonios de los vecinos, Sonia enfrentaba una situación de violencia y abandono desde hace varios años. La mujer había iniciado una relación con Gualberto D. hace más de 15 años. No tuvieron hijos en común, pero ella era madre de una hija de un matrimonio anterior.

Según la abogada del Observatorio de Justicia, Sonia padecía una ceguera progresiva que la dejó en situación de vulnerabilidad, totalmente dependiente de su pareja tanto física como emocionalmente.

Los vecinos relataron que Gualberto solía dejarla encerrada en su casa por varios días y que incluso ingresaba con otra persona para vender los bienes del hogar.

Hace aproximadamente dos semanas, los vecinos vieron por última vez a Sonia junto a su pareja. Días después, comenzaron a percibir un olor nauseabundo proveniente de la vivienda, por lo que alertaron a la Policía.

Cuando los efectivos ingresaron al inmueble, encontraron la habitación de Sonia cerrada con candado desde afuera, y su cuerpo ya se encontraba en estado de descomposición.

El principal sospechoso, Gualberto D., fue aprehendido y actualmente cumple detención preventiva sin plazo definido en el penal de El Abra.

