Recibió un vaso de yogurt y terminó dormido: víctima de robo en La Paz no quiso denunciar

Un hombre de 55 años fue presuntamente víctima de robo mientras viajaba en un bus interdepartamental con destino a la ciudad de La Paz. De acuerdo con el reporte policial, el pasajero recibió un vaso de yogurt de una mujer que también se encontraba a bordo, sin imaginar que el alimento habría sido adulterado con alguna sustancia.

Minutos después de consumirlo, el hombre perdió el conocimiento y no recuerda nada de lo ocurrido.

“Se ha puesto a conocimiento de una persona de sexo masculino, de 55 años, que presentaba signos de intoxicación. El protocolo de la terminal establece que sea trasladado a un albergue para recibir atención médica”, informó un funcionario policial de la Terminal de Buses de La Paz.

Una vez que la víctima recuperó la conciencia y contactó a sus familiares, se le pidió formalizar la denuncia ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc); sin embargo, se negó a hacerlo, lo que impide dar seguimiento al caso.

“Se le pidió que realice la denuncia correspondiente, pero desistió, pese a encontrarse acompañado de sus familiares. Lamentablemente, sin una denuncia, no se puede continuar con la investigación”, lamentó el funcionario policial.

Las autoridades reiteraron la recomendación a la población de no aceptar alimentos ni bebidas de personas desconocidas durante los viajes, ya que estos casos pueden tener consecuencias graves e incluso fatales.

