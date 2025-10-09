¡No necesitas hacer filas! Así puedes comprar tu SOAT 2026 en línea

A partir de este jueves, la empresa Seguros y Reaseguros UNIVIDA S.A. habilitó la venta del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) 2026, que podrá adquirirse mediante distintas modalidades.

Sin embargo, una de las opciones más prácticas y pensadas para evitar filas es la compra en línea, que permite a los conductores adquirir su seguro sin necesidad de acudir a oficinas o puntos fijos.

Para comprarlo, solo debes ingresar al enlace 👉 www.univida.bo/ventas-soat.



Allí deberás ingresar la placa de tu vehículo, tras lo cual el sistema te indicará si cuentas con el seguro de la pasada gestión. Luego, selecciona la opción “SOAT 2026 – COMPRAR” y continúa con la transacción mediante banca móvil.

También puedes ingresar a www.univida.bo, Univida Facebook, para obtener mayor información.

La venta presencial del SOAT 2026 se iniciará el 1 de noviembre de 2025, a través de puntos fijos, brigadas móviles y las 16 sucursales de UNIVIDA S.A. distribuidas en todo el país.

“El SOAT tiene como principal función garantizar el derecho a la vida y la salud de las familias bolivianas. Contar con una cobertura vigente brinda tranquilidad a nuestros seres queridos y nos permite anticiparnos a cualquier eventualidad en las carreteras”, destacó Larry Omar Fernández Palma, gerente general de UNIVIDA S.A.

Desde la aseguradora también informaron que los precios del seguro no sufrirán ninguna modificación para la nueva gestión.

