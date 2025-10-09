TEMAS DE HOY:
cóndores muertos Suegro intenta abusar a su nuera adolescentes atropellados

27ºC Santa Cruz de la Sierra

6ºC La Paz

22ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacional

Detuvieron a un adolescente de 13 años por consultar a IA cómo asesinar a un compañero

La alerta sobre el accionar del menor fue posible gracias a una aplicación de monitoreo en Estados Unidos.

Silvia Sanchez

09/10/2025 12:09

Imagen referencial. Captura RR.SS.
Estados Unidos

Escuchar esta nota

Un adolescente de 13 años fue detenido en Orlando, Florida, después de que una red de monitoreo detectara que utilizó el ChatGPT para consultar como podía asesinar a uno de sus compañeros.

La red que detectó la inquietud del adolescente forma parte de un sistema escolar, que rápidamente se contactó con las autoridades, y aunque el menor señaló que se trataba de una broma, terminó siendo detenido.

De acuerdo al reporte de las autoridades, el menor preguntó: “How to kill my friend in the middle of class” (Cómo matar a mi amigo en medio de la clase), y lo hizo durante las actividades escolares en una computadora de la escuela.

El menor fue interrogado por los funcionarios policiales, a quienes les indicó que se trataba de una broma, sin embargo, al referirse a un indicio de hecho de violencia, se activaron todos los protocolos de seguridad.

Pese a la explicación, el menor fue trasladado a un centro de detención juvenil y enfrentará un proceso legal por su accionar.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD