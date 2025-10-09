Detuvieron a un adolescente de 13 años por consultar a IA cómo asesinar a un compañero

Un adolescente de 13 años fue detenido en Orlando, Florida, después de que una red de monitoreo detectara que utilizó el ChatGPT para consultar como podía asesinar a uno de sus compañeros.

La red que detectó la inquietud del adolescente forma parte de un sistema escolar, que rápidamente se contactó con las autoridades, y aunque el menor señaló que se trataba de una broma, terminó siendo detenido.

De acuerdo al reporte de las autoridades, el menor preguntó: “How to kill my friend in the middle of class” (Cómo matar a mi amigo en medio de la clase), y lo hizo durante las actividades escolares en una computadora de la escuela.

El menor fue interrogado por los funcionarios policiales, a quienes les indicó que se trataba de una broma, sin embargo, al referirse a un indicio de hecho de violencia, se activaron todos los protocolos de seguridad.

Pese a la explicación, el menor fue trasladado a un centro de detención juvenil y enfrentará un proceso legal por su accionar.

Mira la programación en Red Uno Play