¡Atención! ¿Cuál será la logística para el pago del Bono Juancito Pinto? Te contamos todos los detalles

Autoridades en Educación informaron que, en las ciudades capitales, el pago se realizará según la terminación del número de cédula de identidad.
09/10/2025 11:22
A partir del lunes 13 de octubre, se dará inicio al pago del Bono Juancito Pinto en todo el país. Autoridades del Ministerio de Educación informaron que ya se realizaron todas las coordinaciones necesarias para garantizar una entrega ordenada y oportuna del beneficio.
Un total de 2.325.149 estudiantes serán beneficiados con el incentivo, cuyo cobro se realizará de acuerdo con un cronograma establecido según la terminación del número de carnet de identidad del padre, madre o tutor habilitado.
Logística de pago
El viceministro de Educación Regular, Eudal Tejerina, explicó que esta modalidad de pago, organizada por terminación de cédula, se aplicará principalmente en las ciudades capitales y en El Alto, debido a la gran cantidad de beneficiarios.
El monto del bono será de 200 bolivianos por estudiante. En los próximos días se publicará el cronograma oficial de pago para cada región del país.
