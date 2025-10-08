Miss Tailandia se inspiró en el pasito viral de la Miss Bolivia 2024

Ocurrió en el Miss Grand Tailandia. Una de las participantes se inspiró en el icónico pasito desarrollado por Juliana Barrientos, Miss Bolivia en la pasarela del Miss Universo de la versión 2024.

En la oportunidad, Juliana, que desfilaba con traje de baño, hizo una serie de pasos hacia atrás durante su pasarela, algo que marcó tendencia y que ahora sirve de inspiración para otras reinas de belleza.

El certamen de belleza, va desarrollando una serie de pasarelas previas a la gran fecha de coronación prevista a realizarse el próximo 18 de octubre.

Te invitamos a recordarla la pasarela de Juliana Barrientos:

Ahora, conoce a la candidata que se inspiró en nuestra Miss Bolivia 2024:

