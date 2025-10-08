“Sabemos dónde estudian tus hijas”: la amenaza que apareció junto a disparos en una vivienda de Cochabamba

Un vecino de la OTB Candelaria, en la zona sur de Cochabamba, denunció un grave hecho de intimidación luego de encontrar, en la puerta de su vivienda, un cartel con amenazas acompañado de impactos de bala.

Según el relato de la víctima a la Policía, durante la madrugada de este martes 7 de octubre escuchó ladridos insistentes de sus perros y, al salir al patio, oyó detonaciones seguidas del arranque de vehículos que se alejaban rápidamente del lugar.

Al revisar el ingreso de su vivienda, el hombre encontró un cartel con el mensaje:

“Esto es lo que te espera si no me das los 100 lotes. Sabemos dónde estudian tus dos hijas.”

Junto al letrero se observaron orificios y abolladuras provocadas por disparos de arma de fuego.

Foto Red Uno

El denunciante explicó a la Policía que recientemente había firmado documentos de compra y venta de un lote, por lo que presume que la amenaza estaría relacionada con ese negocio.

El caso fue reportado a la Policía y se encuentra bajo investigación del Ministerio Público, que analiza las evidencias para identificar a los autores del hecho.

