¡Terrible! Un niño sustrajo 2 kilos de mercurio valorizados en Bs 25.000 y escapó junto a su madre

El hecho ocurrió en un negocio de compra y venta de oro, donde las cámaras de seguridad captaron el momento exacto en que un niño sustrajo aproximadamente 2 kilos de mercurio, valuados en 25.000 bolivianos.

Según las imágenes, una mujer ingresó al local junto a sus dos hijos. Mientras la madre conversaba con el propietario, los menores se acercaron al producto y uno de ellos tomó la botella de mercurio para luego salir corriendo del lugar. Segundos después, la mujer y su otra hija también abandonaron el negocio.

“Estaba aquí, se sentó y el niño alzó la botella y salió volando de la tienda. Seguramente le enseñaron a sustraer”, relató Ignacio Marka, dueño del negocio.

En una segunda cámara se observa cómo el menor huye con el recipiente en sus manos.

“El precio llega a costar 25.000 bolivianos. Los persiguieron, pero corrieron”, agregó el propietario, quien adelantó que presentará una denuncia ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) para dar con el paradero de la madre y los menores implicados.

Mira la programación en Red Uno Play